La portada de SPORT de hoy jueves, 2 de julio de 2026

Joan Laporta tomó posesión oficialmente del cargo de presidente del FC Barcelona y es el protagonista de la portada de SPORT de hoy jueves. El mandatario arrancó fuerte prometiendo defender al club "sin medias tintas" y enviando dardos dirigidos al Real Madrid y a su homólogo Florentino Pérez: "No tienen fijado el norte". Además, recordó que la oferta que hará el club por Julián Álvarez "no es ilimitada".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Una de las primeras decisiones oficiales de Laporta es la renovación de Christensen. El club confirmó que el danés seguirá en la plantilla de Hansi Flick hasta junio de 2028.

Esta noche, la selección española afronta el partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Austria. Los de Luis de la Fuente tienen prohibido fallar contra los austríacos en Los Ángeles.

Y Barcelona se pone en modo Tour. Hoy, a partir de las 18.30 h., se vivirá la presentación oficial de los equipos participantes en la ronda gala en un marco incomparable, la Sagrada Familia.

En el mundo del motor, la noticia del día fue el anuncio del fichaje de Jorge Martín por Yamaha la próxima temporada. Esta incorporación supondrá que Pecco Bagnaia le sustituya en Aprilia.

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