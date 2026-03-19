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Esta es la portada de SPORT, hoy jueves 19 de marzo del 2026

"¡Festival y a cuartos!"

La portada de SPORT

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SPORT.es

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"¡Festival y a cuartos!" es el gran titular de la portada de SPORT de hoy jueves 19 de marzo del 2026. El FC Barcelona pasó por encima del Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League y se metió por la puerta grande a los cuartos. Le esperará un Atlético que perdió ante el Tottenham, pero hizo bueno el resultados de la ida.

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La portada de SPORT / SPORT

Además, Eric Garcia se retiró tocado y Joan Garcia será baja entre dos y tres semanas después de sentir unas molestias en la zona del gemelo. Por otro lado, el Liverpool remontó su eliminatoria ante el Galatasaray en Anfield y el Bayern también goleó, aunque no lo necesitaba porque ya venía de un 1-6 del partido de ida.

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Por último, Alexia Putellas despejó el camino para el Barça para meterse en la gran final de la Copa de la Reina y, en el basket, el cuadro azulgrana está obligado a reaccionar en una pista siempre complicada como es el Roig Arena de Valencia.

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