Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 18 de junio

Lionel Messi ha irrumpido en el Mundial 2026 con una actuación para el recuerdo. El capitán argentino firmó un hat-trick en la victoria de Argentina sobre Argelia (3-0) y volvió a demostrar que sigue siendo decisivo en el mayor escenario posible. Su exhibición no solo impulsó a la albiceleste hacia los octavos de final, sino que reforzó su candidatura al título.

El delantero argentino, que disputa su sexto Mundial, sigue ampliando su legado. Con sus tres goles se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo, una nueva marca para una carrera repleta de récords. Su estado de forma ha sorprendido incluso a quienes pensaban que encaraba la recta final de su trayectoria deportiva.

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La jornada mundialista también dejó el triunfo de Inglaterra sobre Croacia (4-2), con un gran protagonismo de Harry Kane, autor de un doblete, mientras que Portugal venció a la República Democrática del Congo (1-0) en un encuentro en el que Cristiano Ronaldo no logró brillar. Además, Noruega superó a Irak (1-4) y Austria derrotó a Jordania (3-1).

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En el resto de la actualidad, el enfrentamiento institucional entre Barça y Real Madrid por el denominado "caso Negreira" sigue creciendo, mientras que el club azulgrana mantiene su confianza en Juliano Belletti y Pere Romeu para proyectos de futuro. Por su parte, el Real Madrid anunció la renovación de Bernardo Silva hasta 2028, asegurando la continuidad de una de sus piezas importantes para las próximas temporadas.