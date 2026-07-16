La portada SPORT de hoy, jueves 16 de julio de 2026

“Final contra Messi: ¡de locos!” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 16 de julio de 2026. España y Argentina se enfrentarán en una final del Mundial cargada de emoción, simbolismo y grandes estrellas. La Albiceleste consiguió el billete tras remontar ante Inglaterra y vencer por 1-2, preparando un duelo decisivo en el que Leo Messi volverá a cruzarse con la selección española.

La portada SPORT de este jueves / SPORT.es

Inglaterra se adelantó por medio de Gordon, pero Argentina reaccionó en la segunda mitad y volvió a levantar un encuentro que parecía tener perdido. La portada destaca que Messi dio las dos asistencias de los goles decisivos, demostrando una vez más su capacidad para marcar diferencias en los momentos más importantes. Las decisiones conservadoras de Tuchel también aparecen señaladas como una de las claves de la remontada argentina.

La otra gran protagonista es la selección española. “El mundo del fútbol se rinde a La Roja”, proclama SPORT después de que el equipo haya alcanzado una nueva final internacional. El periódico también pone en valor el trabajo de Luis de la Fuente, finalista en todos los torneos que ha disputado como seleccionador absoluto, consolidando a España como una de las grandes potencias del fútbol mundial.

En clave azulgrana, Karim Adeyemi ya ha llegado a Barcelona y está previsto que firme un contrato hasta 2031 después de la disputa del Mundial. El atacante será presentado posteriormente y se convertirá en una importante incorporación para reforzar el proyecto deportivo del Barça.

También hay novedades en el Barça femenino. Caroline Graham Hansen ha renovado hasta 2028, por lo que continuará vistiendo la camiseta azulgrana durante dos temporadas más. El club asegura así la continuidad de una de las jugadoras más determinantes de su plantilla.

Noticias relacionadas

Finalmente, en baloncesto, el Barça ha cerrado el fichaje de Josh Nebo hasta 2029. El pívot, procedente del Armani Milan, llega para fortalecer el juego interior del conjunto azulgrana y convertirse en una pieza importante del nuevo proyecto del equipo.