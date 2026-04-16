Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 16 de abril

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El Real Madrid vuelve a decir adiós a Europa en una noche caótica y cargada de frustración

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SPORT.es

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El Real Madrid vuelve a decir adiós a Europa en una noche caótica y cargada de frustración. El conjunto blanco cayó ante el Bayern de Múnich (4-3) en un partido lleno de giros, en el que llegó a igualar la eliminatoria hasta en tres ocasiones, pero terminó desplomándose en los minutos finales.

El equipo mostró carácter para rehacerse una y otra vez, pero acabó pagando sus propios errores. Cuando todo apuntaba a la prórroga, los goles de Luis Díaz y Olise sentenciaron a un Madrid que no supo cerrar el partido. La expulsión de Camavinga terminó de desatar la indignación de los jugadores, que protestaron con vehemencia las decisiones arbitrales.

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La eliminación confirma una temporada decepcionante para el conjunto blanco, que se queda sin títulos importantes y vuelve a caer antes de tiempo en Europa. El vestuario reflejó el golpe anímico tras el pitido final, consciente de haber tenido la eliminatoria en la mano.

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La jornada europea deja también al Arsenal de Arteta en semifinales, tras superar su eliminatoria con sufrimiento y a la espera del Atlético. Además, en clave azulgrana, Laporta cargó contra el arbitraje, calificándolo de “vergüenza”, mientras que en tenis Alcaraz se retiró por lesión y en baloncesto la Penya se quedó a las puertas de la final.

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