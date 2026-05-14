La portada de SPORT de hoy jueves, 14 de mayo de 2026

El Barça se despidió de sus opciones de alcanzar los 100 puntos en Vitoria. El Alavés derrotó al equipo de Hansi Flick después de hacerle el primer pasillo tras la conquista del título. 'Resacón de campeonato' es el titular que encabeza la portada de SPORT de este jueves, en un partido en el que Szczesny fue titular junto al canterano Álvaro Cortés.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Casi a la misma hora, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, concedía una entrevista exclusiva a La Sexta en la que repasó todos los temas de la controvertida rueda de prensa del pasado martes. "El Barça haría muy bien en demandarme", desafió el mandamás blanco.

Volviendo a LaLiga EA Sports, por fin el Espanyol acabó con el mal fario del 2026 y logró ante el Athletic su primera victoria del año. los de Manolo González se alejan un poco más del descenso.

Y quien tiene que dar el do de pecho esta tarde-noche es el Girona, que precisamente flirtea con el pozo después de los últimos resultados de la jornada. Los de Míchel tienen que ganar sí o sí a la Real Sociedad para seguir pensando en la salvación.

También juega esta noche el Real Madrid en el Bernabéu contra el Real Oviedo. Al margen de la expectación por la reacción de la afición madridista, Mbappé podría volver a tener minutos en el partido tras sus últimas molestias.

En Barcelona ya se respira ambiente de MotoGP. Ayer se vivió una gran jornada en pleno centro de la ciudad, en la Plaça Catalunya, preparando el GP de Catalunya que se disputará en Montmeló este fin de semana.

Y fantásticas noticias para el Valencia Basket, que se impuso en el quinto partido del play-off al Panathinaikos por 81-64 y estará en la próxima Final Four. Los de Pedro Martínez se enfrentarán en las semifinales al Real Madrid.

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