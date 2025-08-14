La portada de SPORT de hoy jueves, 14 de agosto de 2025

'Fumata blanca' para la inscripción de Joan Garcia. La comisión médica de LaLiga comprobó que la lesión de Ter Stegen es de larga duración, lo cual permitirá que el de Sallent pueda jugar ya el sábado ante el Mallorca. Este es el argumento que preside la portada de SPORT de hoy jueves, cerrando uno de los 'culebrones' de este verano en clave blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Quien no estará, obviamente, es Iñigo Martínez. El nuevo jugador del Al Nassr confesó en una entrevista que "con un año más" se hubiera planteado si se iba o no del Barça.

Mientras, en Madrid Vinicius sigue siendo noticia. El representante del brasileño fue 'cazado' ayer en Valdebebas. Durante estos días se ha hablado de la continuidad del jugador, por lo que su agente se ha puesto manos a la obra para negociar su futuro.

El presente del PSG es mucho mejor. Sobre todo, después de que los de Luis Enrique levantaran la Supercopa de Europa en Udine. El Tottenham llegó a dominar por 0-2, pero los parisinos igualaron en los últimos minutos y forzaron una tanda de penaltis que les sonrió.

En basket, la selección española afronta esta noche un nuevo amistoso contra Francia, en Badalona. En una entrevista concedida a SPORT, el seleccionador Sergio Scariolo es realista: "Nos ponen muy lejos de las medallas".

Y ayer fue día de presentaciones en el Barça de balonmano. La sección puso de largo a sus cuatro incorporaciones. Entre ellas, el retorno de Ludovic Fàbregas.

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!