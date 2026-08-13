La portada de SPORT de hoy jueves, 13 de agosto de 2026

La llegada de Rodri al Barça está cada vez más cerca. El aún jugador del Manchester City es el protagonista de la portada de SPORT de este jueves, esperando viajar a Barcelona en las próximas horas para cerrar su incorporación. las posturas entre los clubes están cada vez más cercanas y el acuerdo se puede cerrar tras una oferta blaugrana de 60 millones fijos más variables.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Los otros nombres del mercado barcelonista también generaron ayer información. Julián Álvarez acabó con un enfado tremendo tras la charla con Simeone. Mientras, Ferran Torres llegará hoy a París para firmar contrato con el PSG. En Barcelona, Hansi Flick espera novedades mientras ya trabaja con todos los internacionales.

Ferran Torres llegará a un PSG que ayer conquistó la Supercopa de Europa. Los de Luis Enrique se impusieron en Salzburgo al Aston Villa por 2-1 con goles de Kvaratskhelia y Doué. Nuevo título para el técnico asturiano.

Por su parte, el Real Madrid se adjudicó el trofeo Teresa Herrera al vencer por la mínima al Deportivo en Riazor. Pese al triunfo con el único gol de Brahim Díaz, el conjunto blanco dio una mala imagen ante la afición coruñesa.

Y mientras se vivía el eclipse de sol, el Barça femenino se impuso al Montpellier en el primer amistoso de la pretemporada en el Johan Cruyff. Fue un gran estreno para las de Pere Romeu.

Finalmente, hay que reseñar el nombre de Xavi Hernández. El ex entrenador del FC Barcelona es desde ayer nuevo seleccionador de Países Bajos. Xavi firma por la 'oranje' hasta 2030.

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