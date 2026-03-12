La portada de SPORT de hoy jueves, 12 de marzo de 2026

El Real Madrid pasó por encima del Manchester City en el primer asalto de los octavos de final de la Champions League. La portada de SPORT de hoy refleja un 'Palo a Pep' que resume lo que se vivió en el Bernabéu, con un hat-trick firmado por Fede Valverde en la primera parte.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La goleada pudo ser mayor si Vinícius no hubiera fallado un penalti ante un Donnarumma que se redimió de sus errores de la primera mitad con esta parada. El próximo martes se jugará el partido de vuelta en el Etihad Stadium, con los blancos casi clasificados ante los de Guardiola.

Los equipos ingleses lo están pasando mal en esta eliminatoria, ya que ninguno ha ganado en la ida. El Arsenal estuvo a punto de perder ante el Bayer Leverkusen, pero un polémico penalti permitió respirar al equipo de Mikel Arteta, que empató el choque gracias a Havertz.

Al Chelsea le fue peor en el Parque de los Príncipes. Pese a empatar el partido en dos ocasiones, los londinenses fueron goleados por el PSG de Luis Enrique. Un 5-2 que pone muy cuesta arriba sus opciones de clasificación.

Mientras, el sueño del Bodo/Glimt continúa. El equipo noruego derrotó de forma contundente al Sporting de Portugal. Un 3-0 con el que afrontarán con muchas esperanzas el partido de vuelta de la próxima semana en el José Alvalade de Lisboa.

Al margen de la Champions League, continúa la campaña electoral. Joan Laporta visitó ayer la Redacción de SPORT y lanzó un nuevo dardo contra su oponente en las urnas: "No me extraña que Bartomeu apoye a Víctor Font; son más de lo mismo".

Font, por su parte, estuvo ayer en Madrid para hablar con el CEO del Manchester City, Ferran Soriano. El candidato está negociando una opción de futuro con Erling Haaland.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.