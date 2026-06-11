La portada SPORT de hoy, jueves 11 de junio de 2026

“El primero de Lamine, el último de Messi” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 11 de junio de 2026. El Mundial 2026 arranca con un enorme componente simbólico: será la primera Copa del Mundo de Lamine Yamal y, previsiblemente, la última de Leo Messi, dos generaciones separadas por casi dos décadas pero unidas por el foco mundial.

La portada SPORT de este jueves / SPORT.es

El torneo se presenta como el Mundial más global de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, una nueva dimensión competitiva que convierte esta edición en la más amplia jamás disputada. La cita levanta el telón en el mítico Estadio Azteca, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 21.00 horas.

La campeona Argentina llega con la responsabilidad de defender el título conquistado en 2022, mientras otras grandes selecciones aspiran a destronarla. Entre las candidatas aparece España, que afronta el campeonato con ambición y con Lamine como uno de los grandes nombres llamados a marcar el presente y el futuro del fútbol mundial.

En clave azulgrana, el FC Barcelona también mira hacia Europa. “El Barça aspira a organizar la final de 2029” en el Spotify Camp Nou, una candidatura que reforzaría el peso internacional del estadio tras su remodelación y situaría a la ciudad en el centro del fútbol continental.

Por su parte, el Real Madrid recibe un nuevo revés institucional. “Nuevo mazazo a los conciertos en el Bernabéu” tras una resolución del Supremo que complica los planes del club para explotar el estadio como gran recinto de eventos.

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Finalmente, en baloncesto, el Barça afronta una noche clave en la Liga Endesa. “Un Barça lanzado quiere encarrilar el pase a la final” ante el Tenerife, en un duelo marcado para las 20.00 horas y con el equipo azulgrana decidido a aprovechar su buen momento para acercarse al objetivo.