El gran protagonista de la portada de SPORT de este jueves es Joan Garcia. El guardameta, que llegó procedente del Espanyol este mercado de fichajes, está siendo una de las grandes figuras de la temporada en el FC Barcelona.

Esta es la portada de SPORT de hoy jueves, 11 de septiembre de 2025 / SPORT.es

En SPORT explicamos cómo se ha adaptado el guardameta en el equipo: sistema de juego, vestuario...

También en clave azulgrana, máxima presión para el Barça por el Spotify Camp Nou. Los diferentes acuerdos con Goldman Sachs y Spotify, obligan al club a terminar cuanto antes las obras del estadio para cumplir los diferentes contratos.

En polideportivo, Miles Norris, nuevo fichaje del Barça de baloncesto, atiende en exclusiva a SPORT para analizar esta nueva temporada: "Mi juego conectará en el Palau", afirma.

Por último, La Masia sigue cosechando éxitos. El Barça se proclamó campeón del Mundial de Clubes Sub-18 tras vencer en la gran final a Racing Avellaneda.

