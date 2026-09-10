La manita del Barça al Feyenoord protagoniza la portada de SPORT de este jueves 10 de septiembre. Los de Hansi Flick arrancaron su camino en la Champions con una contundente victoria por 5-1, prolongando en Europa el gran momento ofensivo que vienen mostrando en este inicio de temporada.

Bajo el titular “Otro baño”, SPORT destaca especialmente a Raphinha, que abrió la goleada y terminó firmando un doblete. Lamine Yamal también fue protagonista al marcar su primer gol como capitán, mientras que Gabriel Jesús tuvo un estreno inmejorable: anotó en el primer balón que tocó.

Esta es la portada de SPORT de hoy, jueves 10 de septiembre / SPORT

La jornada europea dejó también el 2-1 del Liverpool ante el Atlético de Madrid, un pinchazo en el regreso de Julián, y dos goleadas contundentes: el PSG aplastó 6-1 al Slovan con Ferran Torres como protagonista, mientras que el Arsenal venció 0-1 al Nápoles.

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En tenis, Carlos Alcaraz se despidió del US Open tras caer ante Ben Shelton. El español dijo adiós al torneo después de una derrota que SPORT resume con un “cae con todos los honores”.