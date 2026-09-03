La portada SPORT de hoy, jueves 03 de septiembre de 2026

“Un equipazo para Flick” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 3 de septiembre de 2026. El FC Barcelona ha cerrado el mercado de fichajes de verano con una plantilla que el club considera especialmente competitiva para afrontar la temporada. Deco ha conseguido reforzar todas las líneas del equipo y las diferentes salidas han dejado además casi 100 millones de euros en caja, mejorando el margen económico de la entidad azulgrana.

La portada SPORT de hoy / SPORT.es

La planificación deportiva del Barça, sin embargo, no se detiene con el cierre del mercado. El club considera que tendrá margen para volver a reforzarse en invierno si la situación deportiva lo requiere y mantiene un nombre de enorme nivel en su horizonte. Julián Álvarez sigue en el radar de la dirección deportiva azulgrana como una de las grandes opciones de futuro.

En clave Real Madrid, la portada también destaca la situación de Raúl Asencio. “Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio” es el titular de SPORT, que señala además que el club blanco le ha abierto un expediente tras conocerse lo sucedido.

La Copa Catalunya también tiene espacio protagonista. El Sabadell se proclamó campeón después de imponerse al Barça Atlètic por 1-2, en una noche negativa para el filial azulgrana que también dejó el KO de Bisiwu.

En el US Open, la jornada dejó diferentes noticias para el tenis español. Daniel Mérida se impuso a Rublev, mientras que Jódar se despidió del torneo y Paula Badosa avanzó a segunda ronda, manteniéndose en competición en Nueva York.

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Finalmente, SPORT lleva a su portada una entrevista con Manuel González, piloto de Moto2, que habla abiertamente de sus aspiraciones de futuro. “Me gustaría demostrar mi valor en MotoGP”, asegura el piloto, decidido a dar el salto a la categoría reina del motociclismo.