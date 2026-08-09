La portada de SPORT de hoy domingo, 9 de agosto de 2026

El Barça vivió una agridulce prueba en Udine, con victoria ante el Nottingham y derrota ante el Udinese. Lo más positivo fue el regreso de Raphinha. Como reza la portada de SPORT de este domingo, está de vuelta y demostró que sigue siendo decisivo. Lo fue en el minipartido contra los ingleses, transformando el penalti que supuso el triunfo blaugrana.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El mercado barcelonista sigue de lo más caliente. Se están cerrando las salidas de Ferran Torres al PSG y Araujo al Liverpool, mientras que la llegada de Rodri a la disciplina barcelonista está cada vez más cerca.

Mientras, Leo Messi vive momentos muy duros tras el fallecimiento de su padre, Jorge, a los 68 años. La noticia se conoció ayer y desde ese momento llegaron numerosos mensajes de condolencia al astro argentino.

Otro de los amistosos del día fue el que el Real Madrid disputó en Budapest contra el Ferencvaros. Victoria blanca ante los húngaros por 1-2, con el primer gol de Carlos Espí con su nueva camiseta. Los de Mourinho firmaron un partido gris

En el mundo del motor, las miradas estarán puestas en el GP de Gran Bretaña de MotoGP. El madrileño Jorge Martín empezó arrollando en la jornada de ayer.

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Estos son algunos de los argumentos que desarrollamos en nuestra edición de SPORT de hoy. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.