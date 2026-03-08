La portada de SPORT de hoy domingo, 8 de marzo de 2026

El Barça hizo los deberes en San Mamés y se llevó los tres puntos ante el Athletic con un golazo de Lamine Yamal. Vuelve el +4 en la clasificación para los de Flick, como refleja la portada de SPORT de este domingo. No fue un partido nada fácil para el equipo blaugrana, en el que Joan Garcia volvió a ser decisivo con sus intervenciones. El gran disparo a la escuadra de Lamine decantó la suerte del encuentro.

Una victoria que permite al Barça mantener su ventaja de cuatro puntos respecto al Real Madrid. Ahora, el equipo de Hansi Flick ya piensa en la ida de los octavos de final de la Champions League, que disputarán el próximo martes en el campo de un Newcastle que ayer dobló la rodilla en los octavos de final de la FA Cup frente al Manchester City de Pep Guardiola.

Por su parte, el Girona volvió a puntuar en LaLiga EA Sports, aunque sufrió de lo lindo para hacerlo en su visita al Levante. Los de Míchel, con superioridad numérica bien entrada la segunda parte, solo pudieron empatar en el tiempo añadido con un gol con cierta fortuna.

Quienes no fallaron fueron las jugadoras de la selección española femenina, en el partido de clasificación para el Mundial jugado en Turquía contra Ucrania. 1-3 para las de Sonia Bermúdez, que ya tienen la mirada puesta en el próximo partido contra Inglaterra en campo británico.

Y hoy es 8-M, Día Internacional de la Mujer, como se puede comprobar en el color de nuestro logo en la portada. Una fecha para reconocer la labor de las mujeres que lideran en el mundo del deporte, las referentes del deporte español.

