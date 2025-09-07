En nuestra portada SPORT de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025 titulamos: "Hoy puede ser un gran día". En un domingo repleto de grandes eventos, primero se correrá el GP de Catalunya a partir de las 14:00h, donde Marc Márquez quiere volver a llevarse el triunfo tras el conseguido en la sprint del sábado. El de Cervera corre en casa y busca regalarle otra victoria a su público.

Después le tocará a Carlos Alcaraz, que se enfrentará a su gran rival, Sinner, en la final del US Open a partir de las 20:00h para tratar de sumar su sexto Grand Slam.

La portada SPORT de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025 / SPORT.es

A las 21:00h dará comienzo el partido de clasificación para el Mundial de 2026 entre Turquía y España. Las buenas noticias son que Lamine apunta a titular para tratar de encarrilar la presencia en el gran torneo de selecciones.

En La Vuelta, Marc Soler gana en la Farrapone y Vingegaard sigue líder. Además, Verstappen se llevó la Pole con Alonso, octavo. El Gran Premio de Italia dará comienzo a las 15:00h.

En el Barça, el temido 'Virus FIFA' preocupa a Hansi Flick. El alemán tiene a Balde y Gavi de baja y está pendiente de las molestias de Frenkie de Jong, que regresa a Barcelona. Sobre su situación, Koeman ha explicado que "es demasiado arriesgado hacerle jugar".