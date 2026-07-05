Barcelona vivió una jornada inolvidable con el arranque del Tour de Francia 2026. La capital catalana se volcó con la salida de la ronda gala y ofreció una imagen espectacular al mundo, con miles de aficionados abarrotando las calles y una contrarreloj por equipos que tuvo como gran protagonista el entorno de la Sagrada Familia. La organización calificó el inicio como uno de los más vistosos de los últimos años y la ciudad respondió con un ambiente a la altura de la ocasión.

En lo deportivo, el gran vencedor del día fue Jonas Vingegaard. El danés se enfundó el primer maillot amarillo tras liderar a su equipo en una exhibición colectiva que le permitió ganar tiempo sobre varios de sus principales rivales. Entre ellos, Tadej Pogacar, que minimizó daños en una jornada inaugural donde las diferencias empezaron a marcarse desde el primer día.

Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 5 de julio / SPORT

La portada también mira al Mundial 2026, donde Argentina sufrió mucho más de lo esperado para eliminar a Cabo Verde (3-2) y sellar su clasificación para los octavos de final. Leo Messi volvió a ser decisivo con un nuevo gol y lideró a la albiceleste en un partido incómodo que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos.

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Además, SPORT destaca la buena sintonía del grupo de jóvenes de la selección española. En una entrevista, Yeremy Pino habla del ambiente que se vive dentro del vestuario y de la relación que mantiene con Lamine Yamal y Nico Williams, dos de las grandes estrellas del combinado de Luis de la Fuente. La portada se completa con una entrevista a Pau Gasol, quien analiza la situación del baloncesto azulgrana y asegura que "el Barça de basket necesita un proyecto" para volver a competir al máximo nivel europeo.