La portada de SPORT de hoy domingo, 5 de abril de 2026

Un Sábado de Gloria para el Barça, que acaba la jornada 30 siendo más líder todavía. El equipo de Hansi Flick se impuso al Atlético y ya distancia aún más a su inmediato perseguidor, el Real Madrid. ¡A 7 puntos! El titular de cabecera de la edición de SPORT de este domingo no puede ser más claro. Los resultados de ayer dan un golpe a LaLiga EA Sports 2025-2026 que puede ser decisivo.

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En el Metropolitano, Giuliano Simeone adelantó a los de su padre, Diego Pablo. Sin embargo, Marcus Rashford empató antes del descanso, al tiempo que los rojiblancos se quedaban con un jugador menos por la expulsión de Nico González. En la segunda parte, a los blaugranas les costó hacer valer su superioridad pero Lewandowski conectó un remate imposible para decantar el partido.

Horas antes, en Son Moix, el Real Madrid desperdició una oportunidad de aguantar el pulso con el Barça. El Mallorca sacó los colores al equipo de Arbeloa. Morlanes adelantó a los rojillos antes del descanso y, pese al testarazo de Militao que significó el empate, Vedat Muriqi decidió el choque en el tiempo añadido. Aire para los mallorquinistas y ahogo para los blancos, condenados por las rotaciones de su entrenador.

Mientras, el Espanyol sigue sin conocer la victoria en 2026 pero ayer sacó un punto de oro de su visita a La Cartuja. Un 0-0 contra el Betis basado en la gran actuación de Dmitrovic, que mantuvo su portería a cero.

Y en la FA Cup, el Manchester City se dio un festín ante un mal Liverpool, al que goleó por 4-0. Los de Pep Guardiola avanzaron a las semifinales del torneo del KO.

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