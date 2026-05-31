La portada de SPORT de hoy domingo, 31 de mayo de 2026

El PSG conquistó la Champions League 2025-2026 y protagoniza la portada de SPORT de este domingo. El equipo de Luis Enrique pudo con el Arsenal de Mikel Arteta en la tanda de penaltis, después de que el tiempo reglamentario -incluida prórroga- acabara 1-1. Por segundo año consecutivo, la entidad parisina levanta la 'Orejona'. "Queremos seguir en la elite con un fútbol que guste a la gente", declaró Luis Enrique al acabar la final.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

En clave blaugrana, ayer entró en escena el nombre de Marc Cucurella. El lateral quiere dejar el Chelsea pero su posible fichaje por el Barça estaría en manos del futuro de Jules Kounde en el club.

Por su parte, el candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme deslizó el nombre de su primera incorporación al equipo en caso de que resulte elegido el próximo domingo. Nada más y nada menos que el centrocampista del Manchester City -y Balón de oro en 2024- Rodri.

Este es uno de los convocados por Luis de la Fuente para formar parte de la selección española que disputará la próxima Copa del Mundo. Una escuadra que arranca su concentración en Las Rozas con la ilusión de volver a alzar el título que ya lograra en 2010.

Hoy es día de MotoGP en Mugello, con la disputa del GP de Italia. Ayer, el piloto español Raúl Fernández se impuso en la carrera sprint.

Y Jonas Vingegaard se coronará hoy como ganador del Giro de Italia después de una nueva exhibición en la penúltima etapa de la ronda transalpina.

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