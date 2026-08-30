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Esta es la portada de SPORT, hoy domingo 30 de agosto de 2026

"Mercado de oro"

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"Mercado de oro" es el gran titular de nuestra portada de hoy domingo 30 de agosto de 2026. El Barça, a punto de cerrar el verano más prolífico en ventas desde que Laporta llegó a la presidencia en 2021: más de 100 'kilos' de ingresos.

Héctor Fort, vendido a la Real Sociedad, deja ocho millones de euros en las arcas azulgranas. Y Casadó, pretendido por el Besiktas turco, apunta a ser el siguiente traspaso.

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A su vez, en clave mercado del Barça, el club blaugrana negocia un intercambio de jugadores con el Inter de Milán: Balde llegaría a Milán y Dimarco, a Barcelona.

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Asimismo, en nuestra portada también aparece el abandono de Tadej Pogacar en la Vuelta tras una aparatosa caída; el Real Madrid, a por el pleno de victorias; el Espanyol cae ante el 'efecto Oyarzabal', el Barça femenino inicia su camino al octavo título liguero consecutivo y Marc Márquez domina en Motorland y gana la sprint.

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