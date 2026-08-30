COMUNICACIÓN
Esta es la portada de SPORT, hoy domingo 30 de agosto de 2026
"Mercado de oro"
"Mercado de oro" es el gran titular de nuestra portada de hoy domingo 30 de agosto de 2026. El Barça, a punto de cerrar el verano más prolífico en ventas desde que Laporta llegó a la presidencia en 2021: más de 100 'kilos' de ingresos.
Héctor Fort, vendido a la Real Sociedad, deja ocho millones de euros en las arcas azulgranas. Y Casadó, pretendido por el Besiktas turco, apunta a ser el siguiente traspaso.
A su vez, en clave mercado del Barça, el club blaugrana negocia un intercambio de jugadores con el Inter de Milán: Balde llegaría a Milán y Dimarco, a Barcelona.
Asimismo, en nuestra portada también aparece el abandono de Tadej Pogacar en la Vuelta tras una aparatosa caída; el Real Madrid, a por el pleno de victorias; el Espanyol cae ante el 'efecto Oyarzabal', el Barça femenino inicia su camino al octavo título liguero consecutivo y Marc Márquez domina en Motorland y gana la sprint.
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