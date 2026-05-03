La portada de SPORT de hoy domingo, 3 de mayo de 2026

El Barça tiene LaLiga EA Sports a tiro. Los de Hansi Flick cumplieron en Pamplona y su triunfo ante Osasuna les podría convertir en campeones esta misma noche. '¡Ya cantan el alirón!' es el titular que preside la portada de SPORT de este domingo. El sentir general del vestuario blaugrana es que el trabajo ya está hecho y solo resta esperar para que Flick festeje su segunda liga consecutiva.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Y puede ser hoy mismo, en función del resultado que obtenga el Real Madrid en su visita al RCDE Stadium. Si los de Arbeloa no ganan al Espanyol, el Barça ya será matemáticamente campeón. Y en caso de triunfo blanco, habrá que esperar al menos hasta el Clásico del próximo domingo en el Spotify Camp Nou. Si todo se sentencia hoy, Cornellà volvería a ser el escenario de una Liga del Barça, aunque esta vez con el equipo blaugrana siguiéndolo a distancia.

Antes del Espanyol-Real Madrid, el barcelonismo tiene una cita clave en el Spotify Camp Nou. A las 16:30 horas, el Barça femenino se juega el pase a la final de la UEFA Women's Champions League contra el Bayern Múnich. Tras el 1-1 de la ida, el coliseo blaugrana será una fiesta en busca del objetivo de las de Pere Romeu.

En la Premier League, el Arsenal mantiene el liderato de la Premier League tras derrotar por 3-0 al Fulham. Mikel Arteta envió un aviso no solo a Pep Guardiola sino también a Diego Pablo Simeone, con la semifinal de la Champions League contra el Atlético en el horizonte.

Por su parte, Antonelli logró ayer la pole en el GP de Miami de F1, que se disputará esta noche -hora española, mientras que Lando Norris se impuso en la carrera sprint.

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