Hoy en la portada de SPORT el gran protagonista es Robert Lewandowski con el titular “Oferta Lewandowski”. El Barça prepara una propuesta para ampliar un año más el contrato del delantero polaco, aunque con una rebaja importante en el salario fijo y con variables más elevadas. La dirección deportiva quiere seguir contando con el goleador, pero adaptando su ficha a la nueva realidad económica del club. Por su parte, Lewandowski desea sentirse importante dentro del proyecto que lidera Hansi Flick, por lo que estudiará la oferta y tomará una decisión en las próximas semanas.

Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 29 de marzo de 2026 / SPORT.es

En clave madridista, la preocupación gira en torno a Vinicius. El delantero brasileño no se entrenó con su selección tras acabar con molestias en el último partido, lo que ha encendido las alarmas en el entorno del Real Madrid.

En fútbol femenino, el Barça mira hacia el próximo gran reto liguero. El conjunto azulgrana visitará al Real Madrid en un nuevo Clásico con la intención de repetir otra goleada en la capital.

En ciclismo, Vingegaard fue el gran protagonista de la jornada al asestar el golpe definitivo en la Volta a Catalunya, una victoria que le permite encarrilar la clasificación general antes del desenlace de la prueba en Barcelona.

Y en el mundo del motor, Jorge Martín sigue demostrando su gran momento de forma. El piloto español se llevó la victoria en la carrera al Sprint del GP de Las Américas de MotoGP y, gracias a ese resultado, se coloca como nuevo líder del campeonato del mundo.

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