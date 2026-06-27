En la portada SPORT de hoy, domingo 28 de junio de 2026, titulamos: "La hora de la verdad". España se impuso a Uruguay en la madrugada del viernes al sábado por 0-1 para lograr la primera plaza del grupo. Los de Luis de la Fuente ya piensan en el choque de dieciseisavos, encuentro en el que no podrán contar con Nico Williams, quien ha compartido un duro mensaje en su cuenta de Instagram, ni tampoco Yéremi Pino.

La selección compartió sus respectivos comunicados médicos oficiales y el jugador del Athletic otro en el que se abrió y también mandó un recado al jugador uruguayo: "Hoy es uno de los peores días de mi vida".

Además, en 'mercato FC Barcelona', os traemos un Informe SPORT sobre el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi, quien gana enteros para convertirse en el 'nueve' del futuro del conjunto azulgrana. Y es que el Barça piensa en el joven delantero francés como un plan B de mucho nivel si falla la operación Julián Álvarez.

La portada SPORT de hoy, domingo 28 de junio de 2026 / SPORT.es

También os explicamos el ambiciosísimo proyecto del London City Lionesses, el nuevo imperio del fútbol femenino que ha seducido a Alexia Putellas. La doble Balón de Oro aterriza en un club joven que combina estrellas, inversión millonaria y una estructura deportiva liderada por varios de los artífices del Barça campeón, dirigida por Markel Zubizarreta.

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