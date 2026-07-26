En la portad SPORT de hoy, domingo 26 de julio de 2026 titulamos: "Terremoto Vinicius". El Arsenal quiere hacerse con los servicios del brasileño que aún no ha renovado con el Real Madrid. Florentino empieza a cansarse de la situación y está abierto a traspasar al jugador por una cifra de 160 millones.

En el FC Barcelona, destacamos que Álex González brilla en el arranque de la pretemporada con Hansi Flick. El azulgrana destacó en el amistoso disputado en la Ciutat Esportiva ante el Europa con gol y asistencia en el primer test de pretemporada.

La portada SPORT de hoy, domingo 26 de julio de 2026 / SPORT.es

El que también ha disputado un amistoso es el Espanyol, que ha sumado un empate contra el Sabadell por 1-1. Los de Manolo González, que apostó por un once que podría asemejarse al del debut liguero si no llegan fichajes, completaron una gris actuación en su primer compromiso exigente.

En el Tour de Francia, un Pogacar humano engrandece su leyenda en el Tour. Richard Carapaz logró una fantástica victoria en el segundo día de Alpe d’Huez donde el jersey amarillo trabajó para su compañero Isaac del Toro que salvó el podio y el jersey blanco.

En la F1, Alonso se crece y Norris frena a Mercedes en el GP de Hungría. Después de diez poles consecutivas de Mercedes, Lando Norris frenó la racha y se hizo con su primera pole del año. Alonso confirmó el salto cualitativo de Aston Martin y accedió por primera vez a Q2 (16º).

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En baloncesto, una plantilla de alto riesgo para Sekulic. Con una plantilla rejuvenecida y algunos fichajes con nula experiencia en Europa, desde la dirección deportiva blaugrana se ha tomado una decisión arriesgada y rupturista que promete emociones fuertes en la nueva campaña.