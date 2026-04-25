Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 26 de abril

El FC Barcelona acaricia el título de LaLiga tras una victoria sólida en Getafe (0-2) que le acerca definitivamente al campeonato. El equipo de Hansi Flick se impuso con autoridad gracias a los goles de Fermín López y Marcus Rashford, en un partido serio que le permite ampliar la ventaja hasta once puntos sobre el Real Madrid.

El conjunto azulgrana mostró madurez y control en un escenario siempre complicado. Supo sufrir cuando tocaba y golpear en los momentos clave, confirmando el gran momento de forma del equipo en el tramo decisivo de la temporada. Con este triunfo, el Barça podría proclamarse campeón el próximo fin de semana si se dan los resultados necesarios.

PORTADA SPORT / SPORT

La jornada también deja protagonismo para el Barça femenino, que empató ante el Bayern de Múnich (1-1) en la Champions League y se jugará el pase en el Camp Nou, en un duelo decisivo ante su afición. Todo queda abierto para la vuelta en casa.

Noticias relacionadas

En el resto de la actualidad, el Girona volvió a caer ante el Valencia y sigue sin alejarse de la zona de descenso, mientras que en MotoGP Marc Márquez brilló en Jerez con una exhibición para ganar la sprint. Una portada que mezcla ilusión, cuentas atrás y máxima tensión competitiva