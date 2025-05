La portada de SPORT de hoy domingo, 25 de mayo de 2025

No pudo ser. El Barça no pudo conquistar la Champions femenina tras una derrota por la mínima en Lisboa contra el Arsenal de Mariona Caldentey. '¡Qué decepción!' es el titular de la portada de SPORT de este domingo, tras un partido en el que las de Pere Romeu no estuvieron a su nivel habitual y acabaron muy tocadas. No obstante, aún les queda un título por disputar: la Copa de la Reina contra el Atlético.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, sus compañeros del primer equipo masculino cerrarán esta noche LaLiga EA Sports en San Mamés, ante un Athletic que, como los de Flick, estará la próxima temporada en Champions League. Poco más que la honrilla en juego en el choque que cerrará oficialmente el campeonato doméstico.

Ayer fue día de alegrías y decepciones. Alegría en el RCDE Stadium, donde el Espanyol de Manolo González se salvó del descenso gracias a dos goles de Puado y Pere Milla. Un triunfo que envió al Leganés a LaLiga Hypermotion, ya que su contundente victoria contra el Valladolid no le sirvió de nada.

También hubo festejo del Celta y del Rayo Vallecano. Los olívicos vencieron al Getafe y acompañarán al Betis a la próxima Europa League, mientras que en Vallecas los rayistas empataron ante el Mallorca y certificaron su presencia en la Conference League. Osasuna, que empató en Mendizorroza, se quedó sin premio europeo.

Otra de las decepciones del día se vivió en el Johan Cruyff. El Barça Atlètic necesitaba una gran carambola para salvarse del descenso a Segunda Federación. En los últimos minutos, tras remontar a Unionistas, el equipo de Sergi Milà estaba salvado. Sin embargo, un gol in extremis de Osasuna Promesas en Tajonar lo cambió todo. El filial rojillo logró la permanencia y el filial blaugrana acabó condenado al descenso.

