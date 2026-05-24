El Barça femenino volvió a hacer historia en Europa. El conjunto azulgrana goleó al Olympique de Lyon (4-0) en la final disputada en Oslo y conquistó su cuarta Champions League, confirmando una vez más que domina el fútbol europeo.

El equipo ofreció una exhibición de fútbol y personalidad ante uno de los grandes referentes históricos de la competición. Ewa Pajor y Salma Paralluelo, ambas con un doblete, fueron las grandes protagonistas de una final que el Barça controló prácticamente de principio a fin.

Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 24 de mayo / SPORT

Las azulgranas fueron superiores en intensidad, ritmo y calidad, dejando sin respuesta a un Lyon que nunca encontró la manera de frenar el juego ofensivo del equipo. El título culmina otra temporada extraordinaria para un grupo que sigue ampliando su legado y consolidándose como una era histórica del fútbol femenino.

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La jornada también dejó malas noticias para el Barça masculino, que cayó en Mestalla ante el Valencia en el adiós de Robert Lewandowski . En LaLiga, Girona y Mallorca confirmaron su descenso a Segunda División tras una temporada muy complicada para ambos conjuntos.