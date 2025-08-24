En nuestra portada SPORT de hoy domingo, 24 de agosto de 2025 titulamos: "Primera remontada". Un gol en el añadido en propia puerta del Levante le valió al Barça para darle la vuelta al marcador. Pedri, con un golazo, y Ferran, en los primeros minutos de la segunda mitad, arrancaron la respuesta azulgrana.

En LaLiga, otro pinchazo del Atlético de Simeone. Los 'colchoneros' no pasaron del empate a uno ante el Elche en casa y confirman su pésimo inicio de liga.

La portada SPORT de hoy domingo, 24 de agosto de 2025 / SPORT.es

En Brasil, cruel final para el Juvenil en Maracaná. Los de Belletti se pusieron por delante en el marcador en el 95', pero un gol del Flamengo en el último segundo llevó el encuentro a los penaltis, donde los brasileños terminaron llevándose el título (2*-2, 6-5).

En La Vuelta, Philipsen gana al sprint y se convierte en el primer líder. En baloncesto, preocupante derrota de España ante Alemania (95-78), en el último test antes del inicio del Eurobasket.

Además, os traemos las previas del Oviedo - Real Madrid (21:30h), la Real Sociedad - Espanyol y el Villarreal - Girona, que disputarán sus enfrentamientos de la segunda jornada de LaLiga este domingo a las 19:30h.