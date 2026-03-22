La portada de SPORT de hoy domingo, 22 de marzo de 2026

Entramos en una gran jornada deportiva. Un auténtico 'superdomingo', como reza la portada de SPORT de hoy. Un día en el que el Barça puede dar un golpe a LaLiga EA Sports. Recibe en el Spotify Camp Nou al Rayo Vallecano a la hora de comer, mientras que cerrará la jornada el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético. Los de Flick quieren seguir con su aplastante racha en su estadio, mientras que a los blancos solo les vale la victoria si quieren seguir a la estela de los barcelonistas. Mbappé apunta a la titularidad.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La jornada de ayer no fue nada propicia para los representantes catalanes de Primera División. El Espanyol se hundió en el RCDE Stadium contra el Getafe y con una nueva polémica arbitral. Por su parte, el Girona hizo aguas en Pamplona ante Osasuna, a causa de un testarazo de Budimir.

Se conmemoran los diez años del fallecimiento de Johan Cruyff y ayer en Amsterdam se vivió un emocionante homenaje al que asistió el recién reelegido presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

En los Mundiales de atletismo en pista cubierta, gran día para la representación española, que cosechó dos medallas de plata. Se las colgaron los componentes del relevo mixto 4x400 y el vallista Quique Llopis, en una final en la que batió el récord estatal de los 60 vallas.

Y el Gran Premio de Brasil de MotoGP está siendo accidentado. Un socavón en la pista retrasó toda la jornada y la carrera al sprint. Finalmente, pudo disputarse, con triunfo de Marc Márquez tras superar en la última vuelta de la prueba al italiano de Ducati Fabio de Giannantonio.

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Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos en nuestra edición de SPORT de hoy. Desde primera hora de la mañana, en su punto de venta habitual.