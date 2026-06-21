La portada de SPORT de hoy domingo, 21 de junio de 2026

España necesita reaccionar en el Mundial. El partido que esta tarde disputan los de Luis de la Fuente contra Arabia Saudí es el tema principal de la portada de SPORT de este domingo. El triunfo es necesario para evitar jugársela contra Uruguay en la última jornada del grupo. Lamine Yamal apunta a la titularidad en Atlanta.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Por su parte, Raphinha dio el gran susto en la victoria de Brasil sobre Haití. El jugador del FC Barcelona tuvo que retirarse lesionado antes del descanso, aunque forzará para reaparecer durante lo que queda de campeonato.

En el Real Madrid ya se calienta el 'caso Olise'. Aunque desde el club blanco se niega que haya contactos por el internacional francés, este sigue en el escaparate y podría ser el próximo 'galáctico' de Florentino Pérez.

Fiesta por todo lo alto en Málaga después de que los blanquiazules certificaran anoche su ascenso a LaLiga EA Sports, acompañando a Racing y Deportivo. Los de Funes derrotaron a domicilio al Almería de Rubi y regresan a la máxima categoría ocho años después.

En basket, se iguala la final de la Liga Endesa. El valencia Basket arrolló a un Barça muy frágil con un contundente 102-75 y ahora la serie se traslada al Palau Blaugrana, donde se disputarán los dos próximos partidos.

Hoy ofrecemos también una entrevista con Bruno Casanovas, cofundador de Nude Project, en la que reflexiona sobre el papel del fútbol en su vida, su experiencia con Ronaldinho y el Mundial que se está disputando en Norteamérica.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.