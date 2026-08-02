La portada de SPORT de hoy domingo, 2 de agosto de 2026

Jesse Bisiwu ya se entrena con sus nuevos compañeros. El tercer fichaje del Barça 2026-2027 es el protagonista de la portada de SPORT de este primer domingo del mes de agosto. Con solo 18 años, aspira a hacerse un hueco en el primer equipo blaugrana y la dirección deportiva está convencida de que el extremo belga va para crack. "Lo voy a dar todo", reconoció Bisiwu en sus primeras palabras como jugador del FC Barcelona.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Otra de las grandes esperanzas del club es Hamza Abdelkarim. El egipcio brilló en el amistoso contra el Birmingham City con sus goles y podría ser el segundo delantero centro de la plantilla de Hansi Flick. Una solución para el '9' que llegaría directamente desde el Juvenil A blaugrana, donde el internacional jugó la temporada pasada.

Siguen los amistosos de pretemporada y ayer el Real Madrid de Mourinho pinchó en su primer compromiso de nivel. Un 2-2 contra la Fiorentina en Klagenfurt.

También empató el Espanyol en su visita a Middlesbrough, con un espectacular 3-3. No obstante, Manolo González es consciente de que el club necesita fichar en defensa para evitar encajar tantos goles.

Continúa coleando el intento de la FIFA de vender una parte de los derechos de la Copa del Mundo. Finalmente, el organismo internacional dio marcha atrás en su deseo de privatizar una parte del campeonato, mientras que la UEFA pide explícitamente la dimisión del mandatario mundial, Gianni Infantino.

Y buenas noticias desde los Europeos de natación artística. España logró las dos primeras medallas, con Iris Tió como protagonista de ambas. La especialista catalana está brillando en esta nueva cita.

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