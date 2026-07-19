La portada de SPORT de hoy domingo, 19 de julio de 2026

Llegó el día. Nueva York será el escenario de la gran final de la Copa del Mundo entre España y Argentina. Como no podía ser de otra manera, este partido prácticamente monopoliza la portada de SPORT de este domingo. Será a partir de las 21.00 h., hora de Barcelona, con dos grandes protagonistas: Lamine Yamal y Leo Messi.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El de Rocafonda y el de Rosario se enfrentarán por primera vez en su carrera. Posiblemente, también con el Balón de Oro en juego. Lo que sí está claro es que si España conquista el título, bordaría su segunda estrella junto al escudo, mientras que la albiceleste busca la cuarta estrella y la segunda consecutiva después del triunfo de 2022 en Qatar.

La jornada previa fue accidentada para la expedición española, ya que la climatología no permitió a los de Luis de la Fuente realizar el último entrenamiento sobre el césped. Un contratiempo que no afectó a los argentinos, quienes sí que pudieron ejercitarse.

Entre los asistentes a la final se encuentra el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Nuestro director, Joan Vehils, mantuvo un breve encuentro con el mandatario barcelonista y resume esos dos minutos de conversación en nuestras páginas.

Por otra parte, hoy finaliza la primera edición de GRAVITEO, la gran fiesta del deporte urbano. El Circuit de Catalunya se está convirtiendo en la gran referencia de estas especialidades deportivas.

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Estos son algunos de los argumentos informativos que desarrollamos hoy en SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.