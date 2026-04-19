La portada de SPORT de hoy domingo, 19 de abril de 2026

¡Qué final! La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey tras derrotar al Atlético en la tanda de penaltis, como ya pasara en 1987 en Zaragoza. Esta vez, en La Cartuja sevillana, los de Matarazzo pudieron con los de Simeone gracias a un gran Unai Marrero, que paró dos penas máximas en el momento decisivo. El tiempo reglamentario y la prórroga acabaron con empate a dos goles. Pablo Marín anotó con sangre fría el último penalti.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Este, como no podía ser de otra manera, es el tema que preside la portada de SPORT de este domingo. Euforia entre la afición 'txuri urdin' después de ganar su cuarto título copero. El anterior fue en 2021, en el mismo escenario y contra el Athletic.

En el Barça, las miradas de futuro están puestas en Eduardo Conceiçao. El director deportivo del club, Deco, ya ha contactado con el Palmeiras para interesarse por la joven perla del fútbol brasileño de cara a próximas temporadas.

Por su parte, la selección española femenina se desquitó de la derrota en Wembley contra Inglaterra goleando a Ucrania en Córdoba- 5-0 para las de Sonia Bermúdez, que continúan en su camino hacia el próximo Mundial.

El nombre que suena en estos momentos en la actualidad del Real Madrid es el de Jose Mourinho. Y es que Florentino Pérez no descarta 'refichar' al entrenador portugués para relevar a Álvaro Arbeloa. De momento, 'Mou' se deja querer.

En Cornellà de Llobregat, sigue habiendo gran expectación por la llegada de Leo Messi, nuevo propietario de la UE Cornellà. El club verde, que este mediodía juega partido de Liga de Tercera federación en su Nou Municipal contra la Fundació Esportiva Grama, es consciente del impacto mundial que está teniendo la noticia.

Finalmente, la final del BCN Open Banc Sabadell está servida. Fils eliminó en semifinales a Rafa Jódar y se medirá por el título barcelonés con Rublev.

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