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COMUNICACIÓN

La portada de SPORT de hoy domingo, 17 de mayo de 2026

¡Reinas!

Esta es la portada de SPORT de hoy domingo, 17 de mayo de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy domingo, 17 de mayo de 2026 / SPORT.es

SPORT.es

El Barça conquistó con solvencia la Copa de la Reina y remató el triplete nacional del fútbol femenino. '¡Reinas!' es el titular que preside la portada de SPORT de este domingo. Las de Pere Romeu derrotaron al Atlético por 3-1, sentenciando la final antes del descanso. Ahora, las jugadoras barcelonistas ya piensan en la final de la Champions del próximo sábado contra el Olympique de Lyon de Jonathan Giráldez.

Esta es la portada de SPORT de hoy domingo, 17 de mayo de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La otra noticia del día fue el anuncio del adiós de Lewandowski al Barça. El delantero final pone punto final a su etapa en el club blaugrana y esta noche, en el último partido de la temporada en el Spotify Camp Nou contra el Betis, tendrá la oportunidad de despedirse de la afición blaugrana.

El Barça-Betis, ya sin nada en juego, arrancará a las 21:15. Antes, a las 19:00 horas, se iniciarán los partidos de LaLiga EA Sports donde aún quedan cosas por decidirse. Uno de ellos será el Sevilla-Real Madrid en el Sánchez Pizjuán, con los sevillistas buscando alejarse del pozo. En el club madridista, Álvaro Arbeloa intentó enfriar ayer su crisis con Mbappé justificando los ataques del francés.

En la zona baja, Espanyol y Girona están obligados a puntuar en sus respectivas salidas. Los blanquiazules visitan a un Osasuna que también tiene que cerrar su permanencia, mientras que los de Míchel visitan a un Atlético en cuadro.

Por su parte, el Manchester City confirmó su doblete de títulos en Inglaterra al conquistar la FA Cup en Wembley. Los de Pep Guardiola se impusieron por la mínima al Chelsea (1-0) y ahora lucharán por la Premier con el Arsenal, actual líder.

Y sigue la fiesta del motor en el Circuit de Catalunya con el GP de Catalunya de MotoGP. Acosta firmó la pole en los entrenamientos de ayer, mientras que Álex Márquez se impuso en la carrera al sprint.

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Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. ¡No se lo pierda!

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