El claro protagonista de la portada de este domingo es el FC Barcelona. Los de Hansi Flick debutaron de la mejor manera posible ante el Mallorca (0-3). El encuentro fue superado de manera plácida después de que el Mallorca recibiera dos expulsiones.

Esta es la portada de SPORT de hoy domingo, 17 de agosto de 2025 / SPORT.es

Una de las grandes figuras del partido fue Lamine Yamal. La joven perla azulgrana se estrenó en la competición doméstica, marcando un gol, regalando una asistencia y provocando una expulsión. Pese a la victoria, al técnico alemán no le gustó la actitud del equipo: "Hemos jugado al 50 por ciento y eso no puede ser".

En LaLiga, el Espanyol arranca la temporada en un duelo de altura. Los de Manolo González se miden ante el Atlético de Madrid en Cornellà. En polideportivo, Márquez ganó la Sprint, aunque en la clasificación de la carrera no logró la 'pole' y saldrá cuarto.

En fútbol femenino, el FC Barcelona consagró su hegemonía conquistando la Copa Catalunya tras vencer al Badalona Women (1-0).

Todo esto y mucho más, en sus quiscos de confianza.