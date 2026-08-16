La ofensiva del Barça por Rodri protagoniza la portada de SPORT de este domingo 16 de agosto. El club azulgrana habría presentado su oferta final, cercana a los 70 millones de euros, y confía en que sea suficiente para convencer al Manchester City y cerrar una de las grandes operaciones del mercado. El centrocampista español es una prioridad para reforzar la medular y, según destaca SPORT, mantiene contacto diario con los internacionales azulgranas.

Bajo el titular “Oferta final”, SPORT apunta además que el Manchester City ya estaría buscando un posible sustituto para Rodri, un movimiento que alimenta las opciones de que la operación pueda terminar llegando a buen puerto. El Barça quiere apurar sus posibilidades y considera que esta última propuesta puede ser la definitiva.

Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 16 de agosto / SPORT

La jornada también deja protagonismo para el Barça femenino, que empató 2-2 ante el Manchester City en el duelo más exigente de su preparación veraniega. En el primer equipo masculino, Anthony Gordon está listo para debutar a las órdenes de Hansi Flick en el amistoso ante el Basilea.

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Además, la portada recoge la presentación de Ferran Torres como nuevo jugador del PSG, donde aseguró que llega al “club ideal para ganar la Champions”, y el estreno del nuevo proyecto de Monchi en el Espanyol, que arranca LaLiga ante el Levante en Cornellà. En baloncesto, Pujol pasa de Manresa al Barça para convertirse en el nuevo director deportivo, mientras que Ricky Rubio continuará una temporada más en el Joventut.