Esta es la portada de SPORT de hoy, domingo 15 de marzo

El FC Barcelona vive hoy una jornada clave para su futuro institucional. Los socios azulgranas están llamados a las urnas para elegir al presidente que dirigirá el club hasta 2031, en unas elecciones que enfrentan a Joan Laporta y Víctor Font. Tras semanas de campaña y debate sobre el rumbo del club, el barcelonismo decide quién liderará el proyecto en una etapa marcada por retos deportivos, económicos y estructurales.

La votación coincide además con un día importante en lo deportivo. El Barça visita al Sevilla en LaLiga, un duelo exigente en el que Hansi Flick recupera a Gavi, una noticia muy esperada para el equipo tras su ausencia. El técnico alemán confía en que el centrocampista aporte intensidad y energía en un partido clave para seguir en la pelea por el campeonato.

Barça - Sevilla / SPORT

La jornada liguera también deja otros resultados destacados. El Real Madrid superó con claridad al Elche, mientras que el Girona dio un paso importante hacia la permanencia tras su victoria frente al Athletic Club. Por su parte, el Espanyol visita al Mallorca con el objetivo de lograr su primer triunfo del año.

Noticias relacionadas

En baloncesto, el Barça afronta un complicado desplazamiento para medirse al Joventut en el Olímpic, mientras que en el panorama internacional del motor llega una noticia de gran impacto: la Fórmula 1 ha cancelado los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, una decisión que sacude el calendario de la competición. Una jornada intensa para el deporte y especialmente decisiva para el futuro del FC Barcelona