COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy domingo, 14 de junio de 2026
Pedri vuela
SPORT.es
El debut de España en el Mundial está al caer, con pedri como referencia del juego de la selección de Luis de la Fuente. El tinerfeño protagoniza la portada de SPORT de este domingo, en un un momento pletórico antes del arranque contra Cabo Verde. Los internacionales españoles llegaron ayer a Atlanta para preparar el primer encuentro y el canario será el centro de todas las miradas.
Mientras, continúa la competición después de la goleada de una de las anfitrionas, Estados Unidos, contra Paraguay. 4-1 para los de Pochettino en su estreno. Mientras, Qatar logró arañar un punto contra Suiza en el tiempo añadido y esta noche entrará en acción la 'Oranje' de Frenkie de Jong contra Japón.
En la actualidad blaugrana, el nombre propio del día fue el de Ferran Torres. El PSG se ha interesado en el delantero blaugrana por si finalmente vende a Barcola en el próximo mercado veraniego.
Por su parte, Pepe cada vez ve más cerca su regreso al Real Madrid. El que fuera central blanco abre la puerta a incorporarse al staff de José Mourinho como ayudante del nuevo técnico.
En basket, el Barça decidió por la vía rápida la semifinal del play-off de la Liga Endesa. Los de Xavi Pascual volvieron a derrotar a La Laguna Tenerife, esta vez en cancha canaria, y ya esperan rival en la gran final, que saldrá de la serie entre Valencia Basket y Asisa Joventut.
Gran noticia también para la sección barcelonista de balonmano, que alcanzó ayer la final de la EHF Champions League. Los pupilos de Carlos Ortega se impusieron -no sin sufrimiento- al Aalborg danés y esta tarde se jugarán el título contra el Fusche, que apeó al Magdeburgo.
Y en el mundo del motor, las miradas se dirigen a Montmeló, donde hoy se disputa el GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Russell saldrá desde el primer puesto de la parrilla de salida y Fernando Alonso volvió a vivir otra jornada negra.
Estos son algunos de los temas que desarrollamos en nuestra edición de SPORT de hoy. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.
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