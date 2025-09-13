La portada de SPORT de hoy domingo, 14 de septiembre de 2025

La portada de SPORT de hoy es: "SIN LAMINE EN EL JOHAN". El Barça, sin el Camp Nou listo, recibe al Valencia con la baja de Lamine Yamal por una pubalgia tras dos partidos con la Roja. En la previa, Flick no se mordió la lengua: “Le dieron analgésicos en la selección para jugar. Eso no es cuidar al futbolista. Estoy triste”.

El Real Madrid de Xabi Alonso sacó a duras penas los tres puntos a domicilio ante la Real Sociedad (1-2) en un partido protagonizado por Mbappé y por la expulsión de Huijsen.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Simeone despejó sus fantasmas con la primera victoria de la temporada ante el Villarreal (2-0). Un triunfo necesario frente a su afición para seguir confiando en el proyecto.

En la Vuelta a España, Vingegaard triunfa en solitario en la Bola del Mundo y sentencia de forma virtual el campeonato en una 20ª etapa marcada por una sentada que trató de cortar la carrera a 17 kilómetros de la meta.