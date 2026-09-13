Esta es la portada SPORT de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026
"Hoy juega el Barça, hoy hay fiesta" es el titular de la portada SPORT de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026
En nuestra portada SPORT de hoy, domingo 13 de septiembre titulamos: "Hoy juega el Barça, hoy hay fiesta". El Barça espera continuar con su recital de victoria y goles en su desplazamiento ante el Levante. Flick felicita a Deco por los fichajes: "Es la plantilla más equilibrada que he tenido". El Barça se enfrenta al conjunto 'granota' a domicilio a las 16:15.
También en LaLiga, el Real Madrid consigue una contundente victoria ante el Rayo Vallecano (4-1), pero no calma al Bernabéu, que en momentos pitó a los suyos. Con el 3-1 en el marcador, los visitantes llegaron a poner en serios apuros a los de Mourinho.
En el Mundial femenino de baloncesto, España pierde ante Estados Unidos tras ponerles las cosas complicadísimas hasta el último cuarto (66-76). Este domingo buscarán el bronce ante Alemania. En La vuelta, Landa se exhibe y más ya tiene a tocar su victoria.
En la F1, Alonso lanza un ultimátum desde Madrid. Lando Norris, vigente campeón, ha batido al líder del Mundial Kimi Antonelli por solo 11 milésimas en una batalla de infarto por la pole del GP de España. Sainz y Alonso han caído eliminados en primera ronda y saldrán al fondo de la parrilla.
Además, el Espanyol, de la mano del bigoleador Roberto, consiguió una importantísima victoria por 0-2 en El Sadar ante Osasuna.
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