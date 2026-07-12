La portada de SPORT de hoy domingo, 12 de julio de 2026

El Barça puede tener cambios en su delantera esta temporada... y alguno de ellos, inesperado. El PSG está dispuesto a fichar a Ferran Torres y tienta al de Foyos con un gran contrato, por lo que podría irse al club que entrena Luis Enrique. Este es el tema principal de la portada de SPORT de este domingo, en la que también se reseña que el club blaugrana apretar´por Julián Álvarez y no descarta el fichaje de un segundo atacante en el caso de que Ferran se vaya.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Quién será jugador del Barça es el joven extremo belga Jesse Bisiwu. El club blaugrana pagará 10 millones de euros al Brujas por el talentoso futbolista, que puede convertirse en un crack internacional en los próximos años.

Por su parte, la selección española ya está en Dallas, donde el próximo martes afrontará las semifinales de la Copa del Mundo contra Francia. La Roja no tiene miedo a los galos y el gran dilema de Luis de la Fuente está en el centro del campo: debe elegir entre alinear a Pedri o poner músculo.

Ayer fue un nuevo día de gloria para las selecciones españolas de base. La Sub-17 se proclamó campeona de Europa en Wrexham, tras derrotar a Alemania por 2-0 en un partido en el que brilló el blaugrana Xavi Espart.

Este fin de semana se decide el torneo de tenis de Wimbledon. Hoy se jugará la final masculina entre Sinner y Zverev, pero ayer se disputó la femenina, con el duelo checo entre Noskova y Muchova, con triunfo sufrido de la primera en tres sets,

Y en el GP de Alemania de MotoGP, Marc Márquez fu el gran protagonista de la jornada de ayer. El de Cervera no solo logró la pole para la carrera de este domingo, sino que también se impuso en la prueba al sprint.

Noticias relacionadas

Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.