La portada SPORT de hoy, domingo 12 de abril de 2026

“La Liga en el saco” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 12 de abril de 2026. El FC Barcelona dio un golpe prácticamente definitivo al campeonato tras imponerse con autoridad al Espanyol (4-1) en el derbi, ampliando su ventaja y dejando el título a tiro de piedra. El conjunto azulgrana firmó una actuación contundente y deja al Real Madrid a nueve puntos, en una jornada que puede marcar el desenlace del curso.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

El triunfo culé tuvo nombres propios: Ferran Torres, autor de un doblete, lideró el ataque, acompañado por un brillante Lamine y un tanto de Rashford que terminó de sentenciar el encuentro. El equipo de Flick mostró solidez, ambición y eficacia en un partido de máxima exigencia, dando un paso de gigante hacia el campeonato liguero.

En clave nacional, el Atlético de Madrid sigue centrado en su objetivo europeo. “Simeone solo piensa en la Champions” tras la derrota ante el Sevilla (2-1), en un resultado que complica sus aspiraciones ligueras pero refuerza la idea de que el gran reto rojiblanco está en Europa.

En la Premier League, el Arsenal cayó ante el Bournemouth (1-2), un tropiezo que permite al Manchester City ganar una vida extra en la lucha por el título, reabriendo una pelea que parecía encarrilada.

Por otro lado, el tenis sigue ofreciendo grandes emociones. El Masters 1000 de Montecarlo tendrá una final de alto voltaje con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como protagonistas, confirmando la nueva rivalidad dominante del circuito.

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Finalmente, en balonmano, el Barça continúa haciendo historia al proclamarse campeón de la Liga Asobal por 16ª vez consecutiva, ampliando su hegemonía en el panorama nacional.