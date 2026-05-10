La portada SPORT de hoy, domingo 10 de mayo de 2025

“Hoy puede ser un gran día” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 10 de mayo de 2026. El foco está puesto en el Clásico entre Barça y Real Madrid, que se disputa a las 21.00 h en Movistar+, en una noche que puede ser decisiva para el campeonato. El equipo de Hansi Flick tiene la oportunidad de lograr su segunda Liga consecutiva si puntúa ante el conjunto blanco, y además podría certificar el año en blanco del Real Madrid.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

La previa llega marcada también por la tensión en el vestuario madridista. Según destaca la portada, Álvaro Arbeloa intentó cerrar la polémica entre Valverde y Tchouaméni antes del Clásico, asegurando que ambos futbolistas “representan muy bien lo que es el Real Madrid”. El duelo, por tanto, no solo tendrá importancia deportiva, sino también emocional, con el Barça ante la posibilidad de convertir la noche en una fiesta azulgrana.

En baloncesto, el Barça dio un paso importante en la Liga Endesa tras imponerse al Burgos por 91-76. La victoria sirve para asegurar el play-off, reforzando las opciones del equipo azulgrana en el tramo final de la competición y confirmando una reacción necesaria en un momento clave de la temporada.

En clave de LaLiga, el Espanyol atraviesa una situación delicada. Tras caer ante el Sevilla por 2-1, el conjunto blanquiazul se acerca peligrosamente al descenso. La derrota complica todavía más su permanencia y deja al equipo obligado a reaccionar en las próximas jornadas si quiere evitar un final de curso dramático.

El motociclismo también ocupa espacio destacado en la portada. En MotoGP, Marc Márquez sufrió una dura caída en Le Mans y, según SPORT, tendrá que pasar por el quirófano. Un golpe importante para el piloto, que deberá centrarse ahora en su recuperación tras un accidente que marca la actualidad del campeonato.

En ciclismo, la gran protagonista es Paula Blasi, que hace historia y gana La Vuelta Femenina. Su triunfo supone un hito destacado para el ciclismo español y confirma su enorme crecimiento en una prueba de máxima exigencia.

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Finalmente, en hockey sobre patines, el Barça sigue adelante en la Champions League. El conjunto azulgrana ganó al Benfica y jugará hoy la final ante el Oporto, con la posibilidad de sumar un nuevo título europeo a la historia del club.