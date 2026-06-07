La portada SPORT de hoy, domingo 07 de junio de 2026

“Iré donde más me quieran” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 7 de junio de 2026. Bernardo Silva lanza un mensaje directo al Barça en plena incertidumbre sobre su futuro. El futbolista portugués asegura que tiene “varias ofertas” sobre la mesa y que todavía no ha decidido dónde jugará la próxima temporada, dejando abierta una puerta que mantiene en alerta al club azulgrana.

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El interés del Barça por el centrocampista vuelve a situarse en el foco del mercado, aunque la operación no será sencilla. Según destaca SPORT, el Atlético de Madrid de Mateu Alemany aprieta para intentar cerrar su fichaje antes que el Barcelona, lo que convierte la decisión de Bernardo Silva en uno de los grandes movimientos del verano. El mensaje del jugador es claro: su próximo destino dependerá de dónde se sienta más valorado.

En clave azulgrana, la portada también apunta a una posible salida importante. “Casadó acepta irse del Barça” y su destino estaría en el Mónaco, una operación que podría formar parte de los ajustes de plantilla del club catalán de cara al nuevo curso. El centrocampista, formado en la casa, podría dejar el equipo en busca de más protagonismo.

El baloncesto ocupa otro lugar destacado en la primera página. “¡El Madrid, eliminado de la Liga y el Barça pasa a semifinales!” es el gran titular tras una jornada decisiva. El Real Madrid cayó ante La Laguna Tenerife por 95-107, quedando fuera de la competición, mientras que el Barça superó con autoridad al UCAM Murcia por 76-100, certificando su pase a semifinales y reforzando sus aspiraciones al título.

En el Real Madrid, la actualidad institucional también gana peso. SPORT anuncia que “Florentino-Riquelme: duelo en la Casa Blanca”, con los socios del club blanco llamados a las urnas 20 años después. La portada presenta así un escenario de tensión electoral en el madridismo, con Florentino Pérez y Riquelme como protagonistas de una cita clave para el futuro del club.

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Finalmente, SPORT acompaña su edición con un suplemento especial de Sport Mundial 26, con toda la información sobre “La Gran Cita”, en una jornada en la que el mercado, el baloncesto y la política deportiva marcan una portada cargada de titulares.