La portada de SPORT de este miércoles está marcada por el gran protagonismo del Barça en las nominaciones al Balón de Oro. El conjunto azulgrana alcanza un récord con 16 candidatos, repartidos entre tres futbolistas del masculino y seis del femenino, además de otros nombres que ya no están en el club pero que también optan al galardón.

Esta es la portada de SPORT de hoy, 9 de septiembre de 2026 / Sport.es

Lamine Yamal ya tiene la mirada puesta en la Champions League. El joven azulgrana asegura que la máxima competición europea es su “mayor motivación” y afronta el estreno ante el Feyenoord con más ambición que nunca.

La jornada europea también deja espacio para el Real Madrid-Inter, con los blancos imponiéndose por 2-1 en un partido en el que aprovecharon dos regalos. El Betis, por su parte, comenzó pisando fuerte al vencer al Lille por 2-1, mientras que el Villarreal cayó ante el Dortmund por 3-2.

Y en fútbol, la portada también destaca a Messi, que se ha convertido en el máximo accionista del Eldense, una de las noticias que completan la actualidad deportiva del día.

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En baloncesto, Xevi Pujol presenta sus fichajes para el nuevo proyecto del Barça. El nuevo responsable del equipo azulgrana ya trabaja en la configuración de una plantilla con la que afrontar la próxima temporada.