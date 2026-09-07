Esta es la portada de SPORT de hoy, 8 de septiembre de 2026
Reyes del gol
La portada de SPORT de este martes está marcada por el gran arranque goleador del Barça. Raphinha, Fermín y Lamine Yamal han firmado un inicio de curso espectacular y entre los tres ya suman 14 tantos. El conjunto azulgrana, además, presenta una media de 4,25 goles por partido y es el equipo más goleador de Europa.
En la parte superior, Toni Bou celebra con SPORT un éxito sin precedentes: sus 40 títulos mundiales. El piloto repasa su trayectoria y asegura que siempre supo que tenía un don para el trial.
La jornada de Champions League también ocupa un espacio destacado. Mourinho se queja y Mbappé se reivindica en el duelo entre Real Madrid e Inter, mientras que el Dortmund-Villarreal aparece como el primer examen para Iñigo. Además, el Lille-Betis centra la atención con Ceballos, de estreno.
En baloncesto, España superó a Japón por 79-59 y logró el billete a los cuartos de final. La selección sigue adelante en el Mundial Femenino tras imponerse con claridad en su último compromiso.
Todo ello y mucho más en sus quioscos de confianza.
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