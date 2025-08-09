La portada SPORT de este domingo 10 de agosto de 2025

El Barça vivirá hoy su última gran prueba en el Trofeo Joan Gamper frente al Como de Cesc Fàbregas antes del inicio de LaLiga. El encuentro, que se disputará en el Estadio Johan Cruyff, servirá como carta de presentación del equipo ante su afición, en un ambiente cargado de expectación e incertidumbre por el tema de las inscripciones.

Uno de los focos principales estará en Marc-André Ter Stegen, quien recientemente recuperó la capitanía del conjunto azulgrana. El guardameta alemán se verá las caras con la afición tras todo el culebrón generado en los últimos días a raiz de su lesión.

El Barça, además, lucirá nuevas caras y buscará dejar una buena impresión en un partido que, más allá de lo competitivo, es una fiesta de presentación y tradición para el club.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

Por otro lado, el Barcelona ha oficializado la salida de Íñigo Martínez, quien ya no forma parte de la plantilla y ha firmado contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita. La operación representa un cambio importante en la defensa blaugrana, que tendrá que reorganizarse para suplir su experiencia.

En clave mercado de fichajes, el Manchester United sigue rompiendo el mercado. El club inglés ha desembolsado 85 millones de euros para hacerse con los servicios de Benjamin Šeško, elevando su gasto total en fichajes a 240 millones este verano. Una cifra que reafirma su ambición por volver a competir en la élite europea.

Por su parte, ayer el Girona no logró sumar una nueva victoria en su visita a Italia y cayó 3-2 frente al Nápoles. El equipo catalán, pese a su esfuerzo, no pudo contrarrestar el poder ofensivo del conjunto napolitano y regresa con la necesidad de ajustar su estrategia de cara al inicio liguero.

Y finalmente, en el mundo del tenis, Carlos Alcaraz regresa a la acción en el Masters 1000 de Cincinnati. El joven español, número dos del mundo, debutará ante el bosnio Damir Džumhur.