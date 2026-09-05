La portada SPORT de este domingo, 06 de Septiembre de 2026

“Oportunidad de oro con Gabriel Jesús” es el gran titular de la portada de SPORT de este domingo, 6 de septiembre de 2026. El FC Barcelona visita al Valencia con una ocasión inmejorable para empezar a marcar diferencias en LaLiga después de la derrota del Real Madrid. El conjunto azulgrana quiere aprovechar el tropiezo de su gran rival y dar un paso adelante en este inicio de campeonato.

La portada SPORT de este domingo / SPORT.es

Una de las grandes novedades será Gabriel Jesús, que está preparado para disputar sus primeros minutos con el Barça. Hansi Flick confirmó la presencia del delantero, llamado a aportar nuevas soluciones al ataque azulgrana. En cambio, Lamine Yamal es duda, ya que apenas pudo entrenarse antes del encuentro, por lo que su participación frente al Valencia está en el aire.

En clave madridista, SPORT destaca que “Vinicius, un problema continuo para el Real”. El brasileño vuelve a situarse en el centro de la actualidad del Real Madrid, con una situación que continúa generando preocupación en el club blanco. La portada añade que Mourinho no le aplaca, aumentando el foco sobre uno de los grandes nombres del equipo madridista.

La jornada tampoco dejó buenas noticias para el Atlético de Madrid, que cayó con claridad ante el Athletic Club (3-0). “¡El Atlético encaja dos goles en un minuto!” resume el duro golpe sufrido por el conjunto rojiblanco, que vio cómo el partido se le escapaba en apenas unos instantes y terminó marchándose de vacío.

En ciclismo, la Vuelta a España entra en una fase decisiva y Enric Mas vuelve a pasar al ataque. SPORT destaca una “nueva ofensiva de Enric Mas a sus rivales”, con el corredor español dispuesto a seguir peleando por las posiciones de privilegio de la clasificación.

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Finalmente, la portada incluye una entrevista con Punter, una de las estrellas del Barça de baloncesto, que asume cada vez más responsabilidad dentro del vestuario. “Debo mostrar aún a los chicos que soy un líder”, asegura el jugador azulgrana, decidido a convertirse en una de las principales referencias del equipo esta temporada.