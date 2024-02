Cómo plantar tu limonero y conseguir que de aún más frutos

¿Quieres plantar un árbol frutal en casa, pero no sabes cuál seleccionar? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas cuando llega el momento de dar color a los exteriores de tu vivienda. Sobre todo cuando no tienes mucho espacio en el jardín y tienes que quebrarte la cabeza para encontrar un hueco. ¿Por qué no empiezas cultivando un limonero? ¿Sabías que se puede cultivar incluso en una maceta?

Cómo cultivar un limonero en maceta y que de más frutos

En primer lugar, debes entender que los cuidados de un limonero en maceta no difieren demasiado de los que requiere un limonero plantado en el suelo. Debes asegurarte de que reciba la cantidad adecuada de luz solar, al menos unas 6 horas al día, para que pueda crecer y producir limones de forma rápida y saludable.

En cuanto al riego, debes regar el árbol con regularidad, pero sin que el agua se acumule en el plato de la maceta para evitar que sus raíces se pudran.

También debes abonar de forma regular el limonero para confirmar que está recibiendo todos los nutrientes que necesita. No obstante, de ellos adquirirá su capacidad de producir abundantes frutos. No importa si utilizas abonos orgánicos y/o químicos, siempre que sigas las instrucciones.

Finalmente, como cualquier árbol frutal, la poda es tan importante como el cultivo. Tienes que darle forma y evitar que las ramas dañadas afecten al resto del arbusto.

Si sigues estos consejos, comprobarás lo sencillo que resulta plantar un limonero en una maceta, con escasas diferencias a hacerlo en tierra en un huerto.