Josep Maria Félez, reelegido presidente de la Penya Blaugrana Sant Cugat del Vallès

Félez seguirá liderando la PB Sant Cugat del Vallès hasta 2027 Las cuentas de 2022 se cerraron con un superávit de 8.050 euros y el presupuesto de 2023 es de 55.000

Josep Maria Félez, presidente de la entidad desde marzo de 2000, fue reelegido presidente de la Peña Blaugrana Sant Cugat del Vallès, el pasado viernes 31 de marzo, en la sede social de la entidad. Félez será su presidente hasta marzo del 2027, tras la asamblea general ordinaria y extraordinaria, con una treintena de asistentes.

Esta fue la composición de la Junta para el periodo 2023-2027: Josep Maria Félez (presidente), Pau Pulido (vicepresidente primero y tesorero), Sergi Fontgivell (vicepresidente segundo), Francesc Robert (vicepresidente tercero), Rafael Morros (secretario) y Josep Milà, August Illa, Josep Solà, Guillem Lardín, David Barco, Eduard Escoda y Jordi Paré (vocales).

Josep Maria Félez señaló que "me sabe mal que no se haya presentado ninguna candidatura en las elecciones a la presidencia. Yo tampoco lo hice en el proceso electoral. Lo hago hoy -viernes 31 de marzo- porque quiero mucho a la entidad, pero ya anuncio que en el 2027 no me presentaré". También se explicaron las muchas y diferentes actividades sociales y deportivas que, como siempre, se irán organizando a lo largo de 2023.

Mejoras y balances

La entidad también presentó las diferentes mejoras que se han hecho en el local social, como en la terraza, en las salas, en el bar, un nuevo aseo y un inventario de copas y libros.

Christian Roldan, en representación de las escuelas de fútbol H8S, analizó el balance deportivo y el informe económico de la temporada 2022-2023.

Un momento de la asamblea general ordinaria de la PB Sant Cugat del Vallès | PB Sant Cugat

En el área económica, la PB Sant Cugat aprobó las cuentas de 2022, que se cerraron con un superávit de 8.050 euros. También se aprobó el presupuesto de 2023, de 55.000 euros.

En el informe del presidente, Félez señaló que "las relaciones con el FC Barcelona no son buenas, como tampoco lo son con el Sant Cugat FC y el Junior. En cambio, sí que lo son con el CFU Mira-sol Baco, con el Ayuntamiento de Sant Cugat y con la Federación Catalana de Fútbol".